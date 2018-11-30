Falece Chica Baiana, moradora do Distrito de Piraputanga

Familiares e amigos se despedem nesta sexta-feira, 30/11, de Francisca Lopes da Silva, a Chica Baiana, como era conhecida.

Moradora do Distrito de Piraputanga Chica tinha 66 anos e há muitos anos fazia tratamento de hemodiálise devido a problemas causados pelo diabetes. Ela deixa o esposo Gini Constantino, 5 enteados e 13 netos e bisnetos.

Seu corpo está sendo velado na Pax Vida de Aquidauana até as 17h. Após esse horário, será velada na Igreja católica do Distrito de Piraputanga e o sepultamento acontecerá no cemitério municipal de Piraputanga as 9h do dia 1º de Dezembro.