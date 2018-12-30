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Morre aos 97 anos soldado de MS que participou da Segunda Guerra Mundial

Bruna Aquino

Publicado em 30/12/2018 às 20:00

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Veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB) Moacir Aleixo morreu aos 97 anos de idade. O Comando Militar do Oeste emitiu nota de pesar, lamentando a morte do herói nacional.

Aleixo foi soldado integrante do 11º Regimento de Infantaria, oriundo de São João DelRei - MG. O ex-combatente sul-mato-grossense participou da Segunda Guerra Mundial, na Itália, ao lado dos aliados, combatendo o nazifascismo. Participou de diversas batalhas, dentre as quais Monte Castello, Montese e Catelnuevo.

O soldado recebeu diversas condecorações, destacando- se como principais: a medalha de Campanha da FEB, a medalha Sangue do Brasil, a medalha da Vitória e a medalha do Mérito da FEB. “Que o exemplo deste Herói inspire as futuras gerações na luta pelos ideais da democracia e liberdade”, diz parte da nota do Comando Militar do Oeste.

 

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