O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Emília Olago Lianes, ocorrida ontem (16) em Aquidauana.

O corpo dela está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua

Cassemiro Brum, 861. O sepultamento está previsto às 16h desta quinta-feira (17) no Cemitério Municipal de Aquidauana.

A família agradece aos amigos que conseguirem comparecer.