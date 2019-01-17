Luto
O sepultamento está previsto às 16h desta quinta-feira (17) no Cemitério Municipal de Aquidauana
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Emília Olago Lianes, ocorrida ontem (16) em Aquidauana.
O corpo dela está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua
Cassemiro Brum, 861. O sepultamento está previsto às 16h desta quinta-feira (17) no Cemitério Municipal de Aquidauana.
A família agradece aos amigos que conseguirem comparecer.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS