O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Jonas Rocha, que ocorreu ontem (28) em Aquidauana.

O seu corpo está sendo velado na Rua Marly Russo, 12, no Bairro Nova Aquidauana.

Já o sepultamento está previsto para ser realizado nesta terça-feira (29) as 14h no Cemitério Municipal de Aquidauana.