Luto
O sepultamento está previsto para ser realizado nesta terça-feira (29)
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Jonas Rocha, que ocorreu ontem (28) em Aquidauana.
O seu corpo está sendo velado na Rua Marly Russo, 12, no Bairro Nova Aquidauana.
Já o sepultamento está previsto para ser realizado nesta terça-feira (29) as 14h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS