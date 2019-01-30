Luto
O enterro está previsto para ser realizado nesta quarta-feira (30)
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Bonifacio Coelho, que ocorreu ontem (29) em Aquidauana.
O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal, localizada na Rua Cassemio Brum, 861.
O enterro está previsto para ser realizado nesta quarta-feira (30) as 9h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS