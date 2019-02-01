Luto
O sepultamento está previsto para às 10h desta sexta-feira (1)
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Heitor Pereira Mendes, que ocorreu ontem (31) em Aquidauana.
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua Cassemiro Brum, 861.
O sepultamento está previsto para às 10h desta sexta-feira (1), no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS