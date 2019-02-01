O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Heitor Pereira Mendes, que ocorreu ontem (31) em Aquidauana.

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua Cassemiro Brum, 861.

O sepultamento está previsto para às 10h desta sexta-feira (1), no Cemitério Municipal de Aquidauana.