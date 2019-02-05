Ex-pároco de Aquidauana, padre Thiago Machado morre aos 29 anos

LUTO
Faleceu no final da manhã desta terça-feira, 05/02, o padre redentorista Thiago Palmeira Machado, ex-pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Aquidauana. Com apenas 29 anos, o sacerdorte não resistiu a duas paradas cardíacas decorrentes de uma crise aguda de pancreatite.
Pe. Thiago atuou como pároco de Aquidauana até o dia 20 de janeiro deste ano. Sua missa de Ação de Graças de despedida reuniu centenas de fieis e foi marcada por muitas homenagens, retratando o carinho de todas as comunidades com o missionário.
Já no dia 27 de janeiro, Padre Thiago tomou posse junto a nova comunidade redentorista do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, onde começou suas atuações na promoção vocacional.
Ainda não foram divulgados pela família o local do velório e sepultamento. Informações extra oficiais indicam que haverá uma missa de corpo presente em Campo Grande e posteriormente seu corpo será levado para Curitiba (PR), sede da Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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