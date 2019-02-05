Ex-pároco de Aquidauana, padre Thiago Machado morre aos 29 anos

Faleceu no final da manhã desta terça-feira, 05/02, o padre redentorista Thiago Palmeira Machado, ex-pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Aquidauana. Com apenas 29 anos, o sacerdorte não resistiu a duas paradas cardíacas decorrentes de uma crise aguda de pancreatite.

Pe. Thiago em sua despedida na ultima missa celebrada em Aquidauana

Pe. Thiago atuou como pároco de Aquidauana até o dia 20 de janeiro deste ano. Sua missa de Ação de Graças de despedida reuniu centenas de fieis e foi marcada por muitas homenagens, retratando o carinho de todas as comunidades com o missionário.

Já no dia 27 de janeiro, Padre Thiago tomou posse junto a nova comunidade redentorista do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, onde começou suas atuações na promoção vocacional.

Ainda não foram divulgados pela família o local do velório e sepultamento. Informações extra oficiais indicam que haverá uma missa de corpo presente em Campo Grande e posteriormente seu corpo será levado para Curitiba (PR), sede da Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil.