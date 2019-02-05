Luto
O sepultamento está previsto parar ocorrer nesta terça-feira (5) às 10h30
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Sebastião Mario de Arruda, que ocorreu ontem (4) em Aquidauana.
O seu corpo é velado na Capela da Pax Univerval de Aquidauana, localizada na Rua Cassemiro, 861.
Já o sepultamento está previsto parar ocorrer nesta terça-feira (5) às 10h30 no Cemitério Cidade Parque Natureza.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS