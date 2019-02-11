Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de 3 aquidauanenses

Luto
Os corpos estão sendo velados na Capela da Pax Universal de Aquidauana
O jornal O Pantaneiro lamenta as mortes de Ramão Ramires, Nelza de castro Figueiredo e Irani Serra Pereira, que ocorreram entre ontem e está segunda-feira (11) em Aquidauana.
O Ramão Ramires está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua Cassemiro Brum, 861 e o sepultamento está previsto para, hoje às h16:00 no Cemitério municipal de Aquidauana.
Já Nelza também é velada na Capela da Pax Universal e o sepultamento está previsto para às 11h desta segunda-feira no Cemitério municipal de Aquidauana.
Por último, Irani Serra Pereira, será sepultada às 8h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS