Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de 3 aquidauanenses

O jornal O Pantaneiro lamenta as mortes de Ramão Ramires, Nelza de castro Figueiredo e Irani Serra Pereira, que ocorreram entre ontem e está segunda-feira (11) em Aquidauana.

O Ramão Ramires está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua Cassemiro Brum, 861 e o sepultamento está previsto para, hoje às h16:00 no Cemitério municipal de Aquidauana.

Já Nelza também é velada na Capela da Pax Universal e o sepultamento está previsto para às 11h desta segunda-feira no Cemitério municipal de Aquidauana.

Por último, Irani Serra Pereira, será sepultada às 8h no Cemitério Municipal de Aquidauana.