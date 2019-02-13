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Integrante do grupo “Os Brincalhões”, aquidauanense "Nico" morre na Capital

Ele estava internado desde o fim do mês de janeiro, na Santa Casa da Capital

Guilherme Henrique

Publicado em 13/02/2019 às 11:24

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Crédito do vídeo: Da redação

Na manhã desta quarta-feira (13) morreu em Campo Grande, por volta das 9h, o aquidauanense Djalma Alves Correa, conhecido carinhosamente como “Nico”.

Ele estava internado desde o fim do mês de janeiro, na Santa Casa da Capital. Enfermo, resistia fazendo um tratamento difícil. Até sexta-feira ainda estava lúcido, falando. A partir de sábado perdeu a consciência.

Descendente da tradicional família Alves Correa foi casado com Eliane Alves Correa, falecida recentemente.

Nico era irmão de Augusto Alves Correa e Pepeta, também já falecidos.

Pecuarista e comerciante nos últimos tempos, Nico era o último integrante ainda vivo do famoso grupo musical dos anos 70, os Brincalhões que inclusive gravou um LP nessa época.

Fez parte também em 2016 do Conjunto Noites Brasileiras, animando diversas festas.

O corpo estava sendo preparado para ser trasladado para Aquidauana. Ainda não se tem notícia onde será velado assim como o sepultamento.

O sepultamento será amanhã (14) às 9h no cemitério municipal. Aos amigos que comparecerem a família enlutada agradece.

 À família, as nossas condolências.

Ouça a entrevista que Nico conscedeu a Rangel Castilho acessando o link:  

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