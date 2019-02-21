Em Aquidauana, morre o jornalista Irineu Ferrari de Miranda

Fundador do Jornal da Cidade em Miranda, o jornalista Irineu Ferrari morreu ontem (20) em Aquidauana. O jornalista era renal crônico e estava internado no Hospital Regional.

O corpo é velado nesta quinta-feira (21), no Memorial Centrar Card, em Miranda, e o enterro será às 15h.

Irineu fundou o Jornal da Cidade na década de 1970, o qual circula até hoje.

Criou família e se dedicou a Miranda onde também foi vereador. Prestigiou a vida social mirandense empreendendo com grandes grupos musicais do estado do Paraná e de Aquidauana como o “Noites Brasileiras”. O Clube Social e o Poliesportivo viveram grandes noitadas organizadas por Ferrari.

No ramo comercial, a livraria e a pizzaria são referências desse paulista dedicado a Miranda. Atualmente era o editor do Jornal “Guaicurus” assim como a revista do mesmo nome.

A direção do Jornal O Pantaneiro lamenta a morte e enfatiza que Irineu foi “ um verdadeiro professor de jornalismo tendo sido colaborador e grande incentivador de nosso veículo de comunicação”.

O jornalista deixa 7 filhos e 7 netos, além de um grande número de amigos dentre eles a família do O Pantaneiro.