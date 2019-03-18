Médico aquidauanense, Heraldo Alan Kardec José de Paula morre aos 73 anos

Aos 73 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (18) o médico aquidauanense Heraldo Alan Kardec José de Paula. O radiologista estava internado no Hospital El Kadri em Campo Grande.

Ele tinha Alzeimer e acabou morrendo por complicações de um câncer descoberto recentemente.

O velório ocorre no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. O enterro, que será no mesmo local, está previsto para ser realizado entre 16h as 17h.

Heraldo deixa esposa, dois filhos e um enteado.