Médico aquidauanense, Heraldo Alan Kardec José de Paula morre aos 73 anos

Luto
O radiologista estava internado no Hospital El Kadri em Campo Grande
Aos 73 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (18) o médico aquidauanense Heraldo Alan Kardec José de Paula. O radiologista estava internado no Hospital El Kadri em Campo Grande.
Ele tinha Alzeimer e acabou morrendo por complicações de um câncer descoberto recentemente.
O velório ocorre no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. O enterro, que será no mesmo local, está previsto para ser realizado entre 16h as 17h.
Heraldo deixa esposa, dois filhos e um enteado.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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