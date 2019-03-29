Ex-superintendente da Agricultura, Orlando Baez morre aos 62 anos

O ex-superintendente da Agricultura em Mato Grosso do Sul, Orlando Baez, morreu ontem (28), aos 62 anos em Campo Grande.

Orlando comandou a superintendência por nove anos. Segundo o jornal Campo Grande News, o ex-superintendente estava internado no Hospital da Unimed e o quadro clínico se agravou ontem, quando entrou em coma. Ele deixa esposa e três filhos.

O velório e o sepultamento serão no cemitério Memorial Park, localizado na rua Francisco dos Anjos, 442, Universitário, em Campo Grande.