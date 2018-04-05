Projeto Rondon chega ao Mato Grosso do Sul em viagem precursora da Operação “Pantanal”

A coordenação do Projeto Rondon e professores rondonistas estão no estado de Mato Grosso do Sul, para reuniões com prefeitos, secretários municipais e lideranças locais sobre a Operação “Pantanal”. A viagem precursora visa identificar necessidade de ajustes à programação, para melhor atender aos municípios participantes.

Na Operação “Pantanal”, que acontecerá entre os dias 6 e 22 de julho, serão atendidos os municípios de Bandeirantes, Bodoquena, Corguinho, Corumbá, Dois Irmão do Buriti, Jaguarari, Miranda, Nioaqui, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo e Terenos.

Durante a Operação, mais de 250 estudantes e professores universitários, de 25 Instituições de Ensino Superior (IES), realizarão atividades sobre os temas: comunicação, saúde, cultura, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia, produção, direitos humanos e justiça, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

O Projeto Rondon é uma ação governamental, vinculada ao Ministério da Defesa, que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, somam esforços com as autoridades municipais e as lideranças comunitárias, a fim de contribuir para um desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania.