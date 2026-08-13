Advogado aquidauanense Luiz Eduardo Arruda falece na capital

Morreu na manhã desta quinta-feira (13), às 10h50, no Hospital Cassems, em Campo Grande, o advogado aquidauanense Dr. Luiz Eduardo Arruda. Ele tinha 53 anos e faleceu em decorrência de um derrame.

Luiz Eduardo teve atuação profissional em Aquidauana e também exerceu a função de assessor jurídico da Câmara Municipal durante a gestão do ex-vereador e presidente do Legislativo Clézio Blei Fialho e Anderson Meireles.

Além da trajetória na advocacia, Luiz era conhecido por sua paixão pelo pedal, atividade que praticava e que o aproximava de amigos e da comunidade. Ele também foi casado com a professora Ieda Chaves, com quem teve dois filhos Junior e Duda.

Reconhecido por sua maneira carinhosa de tratar as pessoas e pelo respeito ao próximo, Luiz Eduardo deixa familiares, amigos e companheiros de profissão enlutados, além de um legado marcado pelo carinho e pelas relações que construiu ao longo da vida.

O corpo será trasladado para Aquidauana, onde será velado na Capela da Pax Universal. Informações sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas.