Confira as opções BBB para o Carnaval em MS: Bom, Bonito e Barato

Os foliões sul-mato-grossenses terão farta opção para brincar o Carnaval de 2023. Prefeituras e o governo de Mato Grosso do Sul oferecem atrações diversas e garantem a tranquilidade, por meio de trabalho conjunto com a segurança pública. Confira algumas opções, caso você esteja em dúvida sobre onde e como aproveitar a festa:

Piraputanga terá a Banda Lilás em festa gratuita

Quem decidir ficar em Aquidauana poderá curtir entre os dias 18 e 20, no Distrito de Piraputanga. A animação da nona edição da Pirafolia vai ficar por conta da Banda Lilás, que vai tocar todas as noites. Já a abertura dos shows está a cargo da Armazém Brasil. Uma praça de alimentação foi montada para servir os foliões.

Corumbá reforça segurança e tem vasta programação carnavalaesca

Como forma de garantir a paz dos foliões que dedidirem rincar o Carnaval em Corumbá, a prefeitura montou um esquema de segurança com 360 agentes. O trabalho conta com a participação de agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Conselho Tutelar, da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) e da Fiscalização e Postura da Prefeitura.

As unidades da Polícia Militar que aturam na cidade terão reforço para a prevenção à violência. Dessa forma, o folião vai conseguir aproveitar melhor a vasta programação, que está em andamento e vai durar até o dia 25.

Na sexta-feira, dia 17, acontece a descida dos blocos dde sujos, o Cibalena e o Sem Limite na Folia. Para quem não quer seguir os blocos, há a opção de aproveitar os shows na Praça Generoso Ponce. Os desfiles dos blocos oficiais estão marcados para o sábado, dia 18.

Roda de samba, balé infantil e desfile de escolas de samba garantem a animação no domingo, dia 19, e na segunda-feira, 20. E, todos os dias, haverá shows e desfiles de blocos.

Festa de Ladário começa na sexta-feira, 17, com eleição da Corte de Momo

Para estimular a participação no concurso da Corte de Momo, a prefeitura de Ladário vai distribuir R$ 5 mil em prêmios. E, para os que forem à festa, estão reservados shows, matinês e desfiles de blocos. É possível brincar o Carnaval em Ladário até o dia 21.

Blocos são as opções para os foliões que ficarem em Campo Grande

A Esplanada Ferroviária está recebendo vários blocos em Campo Grande. A chamada está marcada para 15 horas, com opções até o dia 21. A expectativa é de que 200 mil pessoas brinquem o Carnaval na Capital sul-mato-grossense.