Governo investe R$ 12,6 milhões e reforça combate a incêndios na região do Pantanal

As viaturas foram entregues ao Corpo de Bombeiros e são especificamente para apagar incêndios no Pantanal / Divulgação

Investimento da ordem de R$ 12 milhões e 600 mil reais, em viaturas e equipamentos, reforçam o combate a incêndios no Pantanal Sul-Mato-Grossense e o fortalecimento das operações de custódia, escolta e transporte de internos no Estado.

O Governo do Estado entregou viaturas e equipamentos ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e à Polícia Penal, A iniciativa representa mais um avanço no plano de modernização das forças de segurança, com ênfase na agilidade das respostas, ampliação da capacidade operacional e valorização das instituições.

Foram entregues 20 viaturas específicas para o combate a incêndios florestais — no Pantanal ou em áreas de floresta plantada — destinadas à Diretoria de Proteção Ambiental (DPA), e outras 13 viaturas para a Polícia Penal, responsável pela custódia de mais de 23 mil detentos em Mato Grosso do Sul. Os veículos serão distribuídos para as cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Dois Irmãos do Buriti. Além disso, a Polícia Penal recebeu 700 pistolas e 398 coletes balísticos, fundamentais para a segurança no exercício das funções operacionais.

O governador Eduardo Riedel reafirmou o compromisso da gestão com investimentos contínuos em segurança pública e preservação ambiental. “Estamos fortalecendo nossas instituições com equipamentos modernos e viaturas adequadas, para que possam desempenhar suas funções com excelência. O combate aos incêndios no Pantanal é uma prioridade, e a Polícia Penal desempenha um papel fundamental na segurança do nosso sistema prisional”, declarou.

Ao lado do governador, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou que o reforço estrutural às corporações reflete diretamente os pilares que sustentam a atual gestão estadual. “Esta entrega traduz, na prática, os quatro eixos do nosso governo: é verde, porque promove a preservação de um dos nossos maiores patrimônios naturais, o Pantanal; é próspero, pois valoriza o serviço público como motor de desenvolvimento; é digital, ao incorporar tecnologias que qualificam as operações; e é inclusivo, ao assegurar dignidade e segurança tanto para os profissionais da segurança quanto para a sociedade”, pontuou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, ressaltou que os novos recursos garantirão respostas mais eficazes aos desafios do momento. “Estamos nos preparando com antecedência para o período crítico de incêndios florestais, garantindo que nossas equipes estejam equipadas com o que há de melhor em tecnologia e logística. Também asseguramos à Polícia Penal as condições necessárias para atuar de forma segura e eficiente em suas atribuições de custódia e transporte de internos”, afirmou.

O investimento contempla ainda equipamentos de proteção individual (EPIs), materiais de combate a incêndios e tecnologia embarcada nas viaturas, proporcionando maior autonomia de atuação e integração entre as forças.

Além de preservar o bioma pantaneiro — um dos mais importantes do mundo — a iniciativa fortalece a atuação do Estado em áreas sensíveis e de alto impacto, como a segurança carcerária e a gestão ambiental. A articulação entre as pastas da Justiça, do Meio Ambiente e da Segurança Pública consolida-se como estratégia eficaz para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento sustentável e ordem pública.

“Ao equipar nossas instituições com inteligência e visão de futuro, damos um passo decisivo para proteger o que temos de mais precioso: a vida, a liberdade e o meio ambiente. Esse é o Mato Grosso do Sul que queremos construir juntos, com responsabilidade e ação efetiva”, finalizou Barbosinha.