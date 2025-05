Jornal O Pantaneiro inicia seu Jubileu de Diamante em noite de prestígio e emoção

Seleto público de convidados esteve no Museu de Artes Pantaneiras no Jubileu de Diamante alusivo aos 60 anos do Jornal O Pantaneiro / O Pantaneiro

Criado há 60 anos, o Jornal o Pantaneiro, sediado no município de Aquidauana/MS, deu a largada, ontem (05) à noite, no ano de seu Jubileu de Diamante. Na primeira atividade, o avant premiére de muitas outras que virão, uma constatação importante: muito prestígio e elogios de reconhecimento sobre a importância da existência do veículo de comunicação que está entre os mais antigos de Mato Grosso do Sul.

O evento foi realizado na sede do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros, com a presença de autoridades civis e militares, além de convidados especiais, muitos dos quais viajaram quilômetros para se fazer presente.

O pioneirismo do professor Lima, foi honrado. Ladeado pelos filhos, Rhobson Tavares Lima, Arethéia Tavares Lima Pellicioni e Vladmir Tavares de Lima, fez a abertura oficial com discurso saudosista e altamente informativo sobre a história da criação do Jornal O Pantaneiro (matéria a parte).

Na sequência, houve pronunciamentos de reconhecimento sobre a importância da existência do Jornal. “Vocês têm uma história construída, quem conhece vocês sabe da seriedade, da idoneidade, que vocês sempre trabalharam com a imprensa de Aquidauana”, disse o ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, ao discursar na cerimônia comemorativa dos 60 anos de existência do Jornal O Pantaneiro.

E continuou: “aliás, o Pantaneiro é um dos poucos jornais ainda impresso que tem uma moral, que tem uma responsabilidade tão grande no seu informativo, que a gente, com toda certeza, Senhor Lima, temos muito orgulho da história de vocês. Vocês, mais uma vez, Rhobson, misturaram com a história de Aquidauana.”

O secretário Municipal de Gestão Estratégica de Aquidauana, Alexandre Périco, representou o prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico. Ele justificou a ausência do prefeito, informando que esteve em agenda com o governador do Estado naquela tarde e outros compromissos políticos, em Campo Grande.

Périco disse que “O Pantaneiro faz parte… do DNA da nossa cidade (Aquidauana). Pelos fundadores e pela sequência que toda a família deu no O Pantaneiro.” O vereador Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Everton Romero, rememorou momentos da história e finalizou dizendo: “...desejo ao senhor (Lima Neto) muita saúde, paz, e que tenha mais 60 anos de jornal O Pantaneiro. Muito obrigado, em nome da Câmara de Vereadores.”

Em seguida, a Vice-Prefeita do município de Miranda, Elange Ribeiro, representando o prefeito Fábio Florença, explicou que estava representando o prefeito e agradeceu porque “O pantaneiro, ele é aqui de Aquidauana, mas ele abraçou Miranda também, e a gente sabe o quanto que vocês têm sido nossos parceiros, e o quanto que têm trazido a história de uma maneira com alma.”

Foi uma noite com discursos emotivos e recordações históricas altamente relevantes. Para os agradecimentos aos elogios e reconhecimentos, falou, primeiramente, a filha Arethéia Tavares Lima Pellicioni .

“Manter um jornal ativo, relevante e ético por tanto tempo é uma conquista rara. E isso só foi possível porque foi construído com muito amor, muito sacrifício e muita fé em Deus. Como filha, me orgulho profundamente do que meus pais realizaram. E como cidadã, sou grata com esse espaço que por tanto tempo nos deu voz, nos informou e nos conectou. Parabéns, pai. Parabéns, mãe”, disse.

Aretheia, também, agradeceu a Deus, a família e enalteceu a importância do trabalho desenvolvido pela sua mãe, Alice Bonafé Tavares Lima (in memorian). “Falar do Jornal e da Gráfica é falar do meu pai, é falar de um homem apaixonado pela verdade, movido por um profundo compromisso com a informação e com as pessoas”, observou ela.

No encerramento dos pronunciamentos, falou Rhobson Tavares Lima. Ele agradeceu a presença de cada um dos convidados e fez questão de render homenagem especial, com salva de palmas, à “Tia Elaine, viúva do Dr Augusto, um dos fundadores do Jornal O Pantaneiro”.

“Tudo começou com a coragem de dois jovens, após 10 anos de criação do jornal O Pantaneiro, José Lima Neto e Alice Bonafé Tavares Lima, que chegaram em Aquidauana em 1975, trazendo na bagagem pouco mais que determinação e um sonho”, rememorou Rhobson.

“Essa história não foi escrita apenas por nossa família, mas, também, por nossos colaboradores, repórteres, diagramadores, gráficos e todos que já passaram e pelos que, atualmente, estão por aqui. São os verdadeiros heróis dessa trajetória”, justificou.

E finalizou, destacando o avanço tecnológico do Grupo de Comunicação O Pantaneiro, com sua entrada na internet. “Nossas páginas no instagram, facebook, youtube, tiktok, estão com mais de 50 milhões de visualizações nos últimos 30 dias”, garante Rhobson.

Após os pronunciamentos, a seleta plateia assistiu vídeo-documentário sobre a história da criação do Jornal O Pantaneiro, desde a sua primeira edição, em 5 de maio de 1.965, até os tempos atuais, em 2025.

As imagens da época enriqueceram o vídeo, e foram elogiadas como importante acervo histórico e patrimônio imaterial de Aquidauana. A narração, em tom de voz grave e pausada, possibilitou claro entendimento, bem como a perfeita edição final do documentário.

O evento foi marcado, também, por várias manifestações voluntárias espontâneas que não estavam no roteiro. O casal Ronaldo Regis e Gilmara Menezes, homenageou os 60 anos do Jornal O Pantaneiro, com a música 'Pra Chegar Até Aqui', de Fábio Carneirinho. O escritor Milton Vicente Ferreira fez a leitura de um acróstico feito especialmente para a ocasião.

O show musical da noite, foi com o cantor Serpa Show, acompanhado do tecladista Isaac, que, sob a regência do saxofonista Lima Neto, formam o grupo Noites Brasileiras. O repertório romântico e de alto estilo, encantou a todos.

Tudo aconteceu em cenário natural, ao ar livre, com decoração destacada pela iluminação artística colorida, mesas tipo bistrô e plantas diversificadas. O coquetel servido agradou a todos pelos canapés de diversos sabores e formatos.

Entre os convidados presentes, o Coronel Anderson Rezende Diniz, comandante do CPA-3 (Comando de Policiamento de Área 3) da Polícia Militar, sediado em Aquidauana; Tenente-Coronel Wilhian Silva do Nascimento, comandante do 7° Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana; Capitão Carlos Antònio Saldanha da Costa, comandante do 2° Sub-Grupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana; vereadores Renato Bossay, Caburé e Nilson Pontin; Youssef Saliba, secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana; Ernandes Peixoto de Miranda, secretário Municipal de Finanças da Prefeitura de Aquidauana.; Mauro Palácio, presidente da Associação Comercial de Aquidauana; Inácia Gabriel Silva Miranda, presidente do Lions Clube de Aquidauana; Flávio Gomes Filho, Diretor do Departamento de Trânsito de Aquidauana; Zeony Cândido Martins, presidente do Sindicato das Empresas do Comércio varejista de Aquidauana e Anastácio; secretários municipais de Miranda: Fernando Henrique Albuquerque, de Turismo, e Cíntia Fonseca Castanheira, de Assistência Social; e Anderson Benites, Assessor Parlamentar, representante do Deputado Estadual. Pedrossian Neto.