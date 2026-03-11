Acessibilidade

11 de Março de 2026 • 13:39

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026

Publicado em 11/03/2026 Ã s 00:00

Atualizado em 11/03/2026 Ã s 11:33

Já estão abertas as inscrições para escolas públicas e privadas que queiram participar do Programa Agrinho do Senar/MS. A iniciativa promove educação ambiental, cidadania e valores sociais para alunos do 1º ao 9º ano, conectando aprendizado, sustentabilidade e responsabilidade social.

Com o tema “Agro que alimenta, gente que cuida!”, o programa reforça a importância da produção de alimentos aliada ao cuidado com a vida, o meio ambiente e as pessoas, por meio de atividades pedagógicas interdisciplinares e lúdicas.

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026, exclusivamente pelo site agrinhoms.com.br/inscricoes, na opção adesão da escola.

Só no ano passado, o Programa Agrinho alcançou mais de 200 mil alunos em 605 escolas, consolidando-se como um dos principais programas educacionais do estado.

Participe e leve mais cidadania, sustentabilidade e conhecimento para o futuro da nossa nação.

