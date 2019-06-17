Movimentação de passageiros deve crescer 10% no Aeroporto Internacional de Corumbá durante o feriado

O fluxo no Aeroporto Internacional de Corumbá (MS) deve crescer 10% durante o Feriado de Corpus Christi. Entre os dias 19 e 24/6, são esperados aproximadamente 560 passageiros no terminal sul-mato-grossense, 55 a mais que os 505 registrados no mesmo feriado do ano passado, que ocorreu no período de 30/5 a 4/6.

Em toda a Rede Infraero, os 45 aeroportos com voos regulares devem receber 1,17 milhão de passageiros, entre embarques e desembarques, durante o feriado de Corpus Christi. No período, também são esperadas 9.888 operações de pousos e decolagens nos terminais administrados pela empresa. Os dias de maior movimento devem ser a quarta-feira (19/6), com 210,3 mil passageiros e 2.005 aeronaves, e a próxima segunda-feira (24/6), com 261,5 mil embarques e desembarques e 2.098 operações de pousos e decolagens. A estimativa leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas.

Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, uma série de ações foram adotadas para atender ao grande fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários. Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho. Os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo da Infraero com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”, também estarão preparados para tirar dúvidas e orientar os viajantes.