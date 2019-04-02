Cantor Zezé Di Camargo curte chalana 5 estrelas no Pantanal

Pantanal
Na última sexta-feira (29), o cantor Zezé de Camargo e a jornalista Graciele Lacerda chegavam a Corumbá, a 419 de Campo Grande, na companhia de amigos para dias de descanso no Pantanal sul-mato-grossense. Numa chalana cinco estrelas, o casal ficou totalmente em off pescando e contemplando a natureza. O retorno a área urbana e às redes sociais aconteceu nesta terça-feira (2).
Em um post no Instagram, Graciele explicou sobre a viagem e pediu que fãs esperassem seu retorno. “Iniciamos agora o nosso passeio pelo Pantanal. Serão alguns dias OFF, apenas contemplando a natureza, a paz e curtindo esse momento com os amigos. Semana que vem estou de volta, me esperem!”, escreveu.
Os dias na chalana foram literalmente um detox tecnológico. Os stories destacados por Graciele mostram minutos antes do início da navegação. Nas gravações, ela revela que a aventura ocorre toda dentro do pantanal e que tentavam realizar a “Pescaria Zezé e Amigos” há pelo menos três anos.
Com direito a vista privilegiada e até academia na embarcação, a jornalista elogiou o tempo todo o serviço oferecido. “Outras viagens que fiz ao Pantanal com Zezé, as chalanas não eram top, assim não”, frisou.
Enquanto Graciele foi toda detalhista, o cantor sertanejo postou uma única foto com a legenda: “Com pessoas que amo, em um lugar que amo. Pantanal segura nós!”, escreveu.
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