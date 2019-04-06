Jacaré de 2 metros cai na piscina e só sai com a ajuda de bombeiros no Pantanal

Corumbá
Piscina fica em pousada e estava vazia no momento da queda, segundo militares
Um jacaré de aproximadamente 2 metros de comprimento foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no começo da tarde dessa sexta-feira (6) após cair na piscina de uma pousada na Estrada da Codrasa em Corumbá, a 425 quilômetros de Campo Grande.
Segundo os militares, a piscina estava vazia e o jacaré não apresentava ferimentos que pudessem ter sido provocados pela queda. Eles usaram uma corda para resgatar o animal de aproximadamente 80 kg. O bicho foi solto na beira do Rio Paraguai no seu habitat natural
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