Vendaval derruba oito árvores em Corumbá e mobiliza Corpo de Bombeiros

Com ventos de até 61 Km/h e queda de temperatura a instabilidade climática surpreendeu moradores de Corumbá durante a tarde desta sexta-feira (05). De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito ocorrências de quedas de árvores foram registradas das 14h30 às 16h15, mobilizando equipes de plantão para realizar os cortes das árvores.

Em um dos casos, os galhos caíram sobre um veículo na Rua Sete de Setembro esquina com a 13 de Junho. Ninguém se feriu, segundo os bombeiros. O vendaval também foi acompanhado de queda na temperatura. Por volta das 16h45, os termômetros marcavam 21 ºC após máxima de 33ºC.

Ainda conforme o site Diário Corumbaense, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima) de Mato Grosso do Sul, informou que a temperatura prevista para este sábado, 06 de abril, na cidade, deverá ser de 17°C de mínima e máxima de 23°C.

O domingo, 07 de abril, também deverá permanecer com a temperatura abaixo dos 20°C. A mínima prevista é de 18ºC e a máxima 27°C. Em Mato Grosso do Sul, o sábado será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. As regiões centrais, norte e leste do Estado poderão ter chuvas fortes.

A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 55 % a 90% e as temperaturas tem estimativas de variação de 15°C a 32°C.

Alerta - O Inmet ainda emitiu aviso de chuvas intensas entre hoje e amanhã até as 21h59 (horário local) para todas as regiões do Estado. As áreas com previsão de chuvas fortes são em pontos isolados na região pantaneira, sudoeste e sul, onde os acumulados poderão ser maiores e mais significativos.

Ainda, segundo o alerta, há previsão de ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo em Mato Grosso do Sul.