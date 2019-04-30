Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:45

Buscar

Últimas notícias
X

Pantanal

Pesquisadores realizam expedição na bacia do Rio Paraguai para soluções rurais sustentáveis

Thailla Torres

Publicado em 30/04/2019 às 14:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pesquisadores realizam a segunda visita técnica do projeto Nexus “Estratégias para o desenvolvimento de soluções sustentáveis em comunidades ribeirinhas e assentamentos rurais do Pantanal”.

Durante três dias, Débora Marques, da Embrapa Pantanal e Olivier François Vilpoux, do CeTeAgro (Centro de Tecnologia e Análise do Agronegócio - UCDB), percorreram mais de 300 km ao longo do rio Paraguai, visitando comunidades desde a divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso - na Barra do São Lourenço -  passando por Paraguai Mirim - comunidade São Francisco - até a Baia do Castelo, já mais próxima a Corumbá. A expedição teve como principal objetivo a coleta de informações e análises que abrange as etapas “diagnóstico”, “análise” e “proposta de soluções”, e que vem sendo conduzidas simultaneamente.

Segundo Débora Marques, a pesquisa atende uma demanda da sociedade local na busca do desenvolvimento rural sustentável em suas atividades econômicas, sociais e ambientais.  “Um dos objetivos propostos é apontar soluções alternativas para geração de renda, por meio da otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis nessas comunidades ribeirinhas e assentamentos rurais visitados”, explica a pesquisadora.

Durante as visitas, Débora e Olivier realizaram reuniões como os ribeirinhos e lideranças das comunidades, afim de obter mais informações sobre os anseios e possibilidades do desenvolvimento de alguns tipos de atividades de interesse e potencial para os moradores da região da Bacia do Alto Paraguai.

Em sua primeira visita ao pantanal, Olivier explica que este é um momento de levantamento de dados e características atuais do contexto socioeconômico dessas comunidades: como é a organização, as interações entre os moradores e os diferentes atores envolvidos (pescadores profissionais, setor turístico, Ongs, etc), bem como identificar as formas de colaboração entre eles e as comunidades participantes da pesquisa.

“Precisamos entender as pessoas do local e as relações entre si para então poder propor alternativas que venham auxiliar na manutenção da vida delas no cenário onde vivem. Para uma atuação eficaz junto a esses grupos, é preciso analisar as variáveis responsáveis pelas suas diferentes formas de arranjos colaborativos e verificar a importância destes na preservação dos recursos disponíveis. Conhecer como é dada essa organização é o primeiro passo e por isso a importância desta ação que estamos realizando neste momento”, explicou o

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Assembleia

Evander consegue aprovar carnaval de Corumbá como patrimônio cultural

Pantanal

Queimadas castigam Pantanal e focos de calor quase dobram no mês de julho

Meio Ambiente

PMA socorre lobo-guará ferido após atropelamento na BR-262

Animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento

Aventura

Em homenagem ao pai, triatleta vai pedalar e remar de Brasília até o Forte Coimbra

Publicidade

Pantanal

PMA intensifica o combate às queimadas e rastreia área para identificar origem dos focos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo