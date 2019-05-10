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Corumbá recebe totens digitais para facilitar a vida de turistas que visitam o Pantanal

Fundação de Turismo do Pantanal apresentará aos corumbaenses o Totem Digital neste sábado

Thailla Torres

Publicado em 10/05/2019 às 15:00

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A Prefeitura por meio da Fundação de Turismo do Pantanal apresentará aos corumbaenses o Totem Digital, neste sábado, 11 de maio, na esquina das ruas Frei Mariano com a Treze de Junho, das 08h às 17h, durante o evento que celebra o “Dia das Mães” e fomenta o comércio local.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável em parceria com a Associação Comercial de Corumbá. Segundo o diretor presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Antônio Rufo Vinagre, essa ferramenta tem por objetivo facilitar aos turistas o acesso às informações necessárias para uma boa estadia no nosso município.

“Os totens vão ajudar os turistas e munícipes que poderão navegar para obterem informações sobre o município, como: localização geográfica, meios e formas de acesso, história, belezas naturais, atrativos turísticos, gastronômica, meios de hospedagem, restaurantes, compras e diversão”, explicou Rufo.

Foram adquiridos seis totens, os quais serão instalados em vários locais como o Terminal Rodoviário, Aeroporto Internacional e o Centro de Convenções do Pantanal e, outros locais a serem definidos.

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