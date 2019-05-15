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Tragédia

Avião cai ao tentar pousar em Campo Grande e mata casal que seguia para o Pantanal

Piloto tentou retornar para aeroporto antes de cair

Renan Nucci

Publicado em 15/05/2019 às 07:38

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Casal que seguia para o Pantanal morreu em queda de avião na manhã desta quarta-feira. A aeronave de pequeno porte tentava pousar no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, quando o acidente aconteceu.

De acordo com o jornal Midiamax, o avião decolou no local, mas o piloto tentou retornar ao ver que não tinha condição de seguir viagem por causa da neblina densa. No entanto, não conseguiu pousar e acabou caindo.

As vítimas seguiam para o Pantanal e morreram no local, antes mesmo que pudessem ser socorridas. Testemunhas e moradores da região relataram terem ouvido um grande estrondo, seguido de muita fumaça. As identidades ainda não foram divulgadas.

 

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