Avião cai ao tentar pousar em Campo Grande e mata casal que seguia para o Pantanal

Tragédia
Piloto tentou retornar para aeroporto antes de cair
Casal que seguia para o Pantanal morreu em queda de avião na manhã desta quarta-feira. A aeronave de pequeno porte tentava pousar no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, quando o acidente aconteceu.
De acordo com o jornal Midiamax, o avião decolou no local, mas o piloto tentou retornar ao ver que não tinha condição de seguir viagem por causa da neblina densa. No entanto, não conseguiu pousar e acabou caindo.
As vítimas seguiam para o Pantanal e morreram no local, antes mesmo que pudessem ser socorridas. Testemunhas e moradores da região relataram terem ouvido um grande estrondo, seguido de muita fumaça. As identidades ainda não foram divulgadas.
Meio Ambiente
Animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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