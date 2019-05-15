Queda de avião matou empresário da Capital e esposa que iam para fazenda no Pantanal

Pedro Arnaldo Montemor dos Santos, empresário dono do laboratório Ultramedical, em Campo Grande, e a esposa Silva Maria Pizzo foram identificados como vítimas do acidente de avião ocorrido nesta quarta-feira, na Capital. Eles seguiam para uma fazenda da família, no Pantanal.

Conforme já noticiado, a aeronave de pequeno porte era pilotada por Pedro que tentava pousar no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, quando a queda aconteceu.

De acordo com o jornal Midiamax, o avião decolou no local, mas o piloto tentou retornar ao ver que não tinha condição de seguir viagem por causa da neblina densa. No entanto, não conseguiu pousar e acabou caindo.

As vítimas seguiam para o Pantanal e morreram no local, antes mesmo que pudessem ser socorridas. Testemunhas e moradores da região relataram terem ouvido um grande estrondo, seguido de muita fumaça. As identidades ainda não foram divulgadas.