Homem foragido tenta esconder o rosto, mas é capturado em Piraputanga

Um homem de 47 anos, foragido da justiça foi capturado pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar no distrito de Piraputanga, durante rondas na região.

Conforme a polícia, eles perceberam que o homem tentava esconder o rosto assim que se deparou com a guarnição de serviço. Após consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que havia uma determinação legal de imediata prisão.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local.