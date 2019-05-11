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Homem foragido tenta esconder o rosto, mas é capturado em Piraputanga

Caso aconteceu durante rondas da polícia na região

Thailla Torres

Publicado em 11/05/2019 às 09:27

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Um homem de 47 anos, foragido da justiça foi capturado pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar no distrito de Piraputanga, durante rondas na região.

Conforme a polícia, eles perceberam que o homem tentava esconder o rosto assim que se deparou com a guarnição de serviço. Após consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado que havia uma determinação legal de imediata prisão.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local.

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