CRAM, DAM e Polícia Militar promovem ação contra a violência doméstica

Equipes enfatizaram ação contra a violência / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Em celebração aos 18 anos da Lei Maria da Penha, diversos órgãos públicos e entidades se uniram em uma série de atividades voltadas à conscientização e combate à violência contra a mulher, em Aquidauana. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), a Polícia Militar e o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) organizaram uma ação de panfletagem no Centro da cidade nesta manhã.

A Delegada Isabelle Sentinelo, da DAM, enfatizou a importância da iniciativa: “É crucial informar as mulheres sobre os diversos tipos de violência, muitas vezes desconhecidos por elas. Além disso, destacamos a facilidade das medidas protetivas online, uma evolução significativa que permite às vítimas buscar ajuda de forma mais acessível e eficiente.”

O CRAM, representado pela psicóloga Rheid Niz, iniciou as atividades do “Agosto Lilás”, mês dedicado à conscientização sobre violência doméstica. “Nosso centro oferece suporte integral às mulheres vítimas de violência, com uma equipe multidisciplinar preparada para atendê-las. Apesar de estarmos em uma cidade do interior, os altos índices de violência refletem a necessidade contínua de educação e apoio às vítimas.”O Tenente Rondon, do 7º Batalhão da Polícia Militar, detalhou o trabalho do Programa Mulher Segura, destacando a intensificação das fiscalizações de medidas protetivas. “Nossa missão é romper o ciclo de violência, proporcionando segurança às mulheres. A presença e conscientização da população são fundamentais para o sucesso de nossas operações.”

Equipe da DAM de Aquidauana - Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

A Lei Maria da Penha, segundo o Tenente Rondon, desempenha um papel crucial na proteção das mulheres vulneráveis. “Esta legislação é um marco no ordenamento jurídico brasileiro, garantindo direitos e segurança às mulheres. A atuação integrada dos órgãos públicos e entidades como DAM, CRAM e Polícia Militar é essencial para enfrentar esse grave problema social.”

Equipe do CRAM e da Polícia Militar — Ronald Regis/ Jornal O Pantaneiro

A ação de hoje não apenas celebrou os avanços conquistados em 18 anos de Lei Maria da Penha, mas também reforçou o compromisso contínuo de Aquidauana na luta contra a violência doméstica e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Veja mais fotos: