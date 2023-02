1° do Brasil, Casa da Mulher solucionou 100% dos feminicídios em 2022

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande completa 8 anos, nesta sexta-feira (3), e em 2022, 100% dos feminicídios.

A delegacia especializada foi criada em 2015, sendo a primeira no Brasil.

Conforme informações do Campo Grande News,a delegada Elaine Benicasa destacou que são 8 mil registros de boletim de ocorrência por ano, de forma geral, sendo de 20 a 30 por dia.

“Todos os casos de feminicídio do Estado foram 100% solucionados e todos os autores foram presos e estão sendo processados”, destacou da delegada se referindo aos casos do ano passado.

De acordo com a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stefanini, neste mesmo período foram 100 mil atendimentos no geral.

“Manter a Casa da Mulher Brasileira é um desafio constante, que é promover o acesso à justiça das mulheres vítimas de violência. Proteger e acolher essas mulheres que sofrem violência, de forma humanizada, é um dos nossos desafios”, destaca.

A juíza da 3ª vara de Violência Doméstica, Liliana Monteiro, também passa a fazer parte do time. “Assumir a Casa da Mulher Brasileira é um exemplo mundial.

São muitos avanços, mas também muitos desafios. A violência doméstica é uma questão cultural e não depende apenas de um poder, mas de todos os poderes [legislativo, executivo e judiciário] para combater”, pontua.

No local, as vítimas têm acesso ao acolhimento, apoio psicossocial, além de Juizado da 3ª Vara, Promotoria, Defensoria Pública, espaço de cuidado das crianças com brinquedoteca, alojamento de passagem, central de transportes, Patrulha Maria da Penha, Promuse (Programa Mulher Segura do Estado) e Conti (Serviço Psicossocial Continuado).

Localizada na Rua Brasília, 85, no Bairro Jardim Imá, em Campo Grande, a unidade atende 24 horas por dia, durante toda a semana. As denúncias de violência contra a mulher podem ser realizadas de forma anônima pelo número 180, com ligação gratuita