Colisão no trânsito mata motociclista e motorista de carro foge sem prestar socorro

Fronteira
Acidente fatal ocorreu por volta de 19h35 da última segunda-feira (13)
Um motociclista identificado como H. N. E., de 45 anos, morreu após ser atingido por um carro, cujo motorista fugiu sem prestar socorro. O caso ocorreu por volta de 19h35 da última segunda-feira (13), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.
De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista transitava com uma moto estrangeira da marca Kenton, de cor preta, placa SAK 311, do Paraguai, nas proximidades do bairro Santo Antônio, quando um veículo da marca Mitsubishi, modelo Montero, também com placa do Paraguai, que passava pela Rua Primeiro de Maio e, ao entrar na pista, teria atropelado a vítima, que morreu na hora.
O caso segue sendo investigado pelos agentes policiais que compareceram até o local do acidente, que realizam buscas por câmeras de segurança das proximidades que possam auxiliar na identificação do autor do crime.
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