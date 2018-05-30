Ciclista sofre corte e escoriações após colisão no Bairro Alto

Ciclista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolver em acidente com um carro no fim da manhã desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima estava com corte profundo no pé esquerdo e escoriações no braços.

Conforme apurado, o acidente ocorreu no cruzamento da Rua Pandia Calógeras com a Rua José Bonifácio. O automóvel, modelo Celta, era conduzido por uma mulher e seguia pela José Bonifácio quando, ao manobrar para entrar na Pandia Calógeras, houve a colisão.

O ciclista foi encaminhado para o Hospital Regional Dr. Estádio Muniz, em situação que inspira cuidados. Conforme relatado pelos bombeiros no local, ele não corre risco, mas será melhor avaliado na unidade médica.



Colaborou Luiz Guido Jr.