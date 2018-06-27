Motociclistas colidem e um dos condutores foge sem prestar socorro

Dois motociclistas colidiram seus veículos na tarde da última terça-feira (26), na Rua Dos Ferroviários, no Bairro Alto, e o acidente mobilizou uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos condutores, de 74 anos, trafegava pela rua em questão, quando foi atingido por outra motocicleta, caiu e fraturou a perna. O segundo motociclista não parou para prestar os socorros necessários à vítima.

Após terem finalizado o atendimento pré-hospitalar, como não havia guarnição de trânsito disponível naquele momento, a moto do idoso foi entregue aos cuidados de seu filho.

O caso segue sob investigação.