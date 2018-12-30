Em oficina mecânica de fachada, DOF apreendeu 2,6 toneladas de maconha

Policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira) apreenderam, em Paranhos, a 469 km de Campo Grande, 2.660 toneladas de maconha. A droga estava escondida em uma “oficina mecânica de fachada” e em dois veículos com sinais de adulteração. A apreensão é parte da operação Fronteira Alerta, deflagrada pelo Departamento na sexta-feira (28).

A operação combate crimes na faixa fronteiriça com o Paraguai, em Coronel Sapucaia, Paranhos e Sete Quedas. Além da carga de maconha, a corporação apreendeu seis veículos – quatro roubados e dois com sinais de adulteração -. Os veículos apreendidos foram uma Land Rover, um Chevrolet Onix, uma Volkswagen Amarok, uma Mitsubishi L200, uma Toyota Hylux e um Fiat Linea, os dois últimos carregados com maconha.

Policiais também apreenderam munições, uma calibre 12, uma calibre 5.56 e outra de calibre 380, a última, conforme a DOF, de uso pessoal. Além das munições, foram apreendidos coletes balísticos, celulares e rádios de comunicação.

Fronteira - As ações seguem o rastro de violência atribuída a uma disputa entre grupos de traficantes, que tem causado medo em moradores nas localidades dos lados brasileiro e paraguaio da fronteira, principalmente no entorno de Sete Quedas.

O entorno de Paranhos, na comunidade paraguaia de Ypejhú, tem registrado cenário de guerra. Em 19 de dezembro, mais de 30 bandidos armados promoveram um ataque com explosivos à mansão e a uma loja de veículos em busca de Diego Zacarias Alderete Peralta, apontado como chefe local do tráfico.

Além disso, ataque a comerciantes e roubos de veículos também foram registrados. O jornal ABC Color cita o brasileiro Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, 32, o Minotauro, como mandante de ação para tentar controlar o crime organizado.