PRF apreende 623 kg de maconha e munições após tentativa de fuga

PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado, 29 de dezembro, 623 kg de maconha e 50 munições, em Caarapó/MS.
Durante fiscalizações na Unidade Operacional, no km 216 da BR-163, a equipe policial deu ordem de parada a um Chevrolet/Cobalt com placas de Ribeirão Preto/SP. O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.
Foi realizado acompanhamento tático, e no km 218 da rodovia, o condutor abandonou o veículo às margens da pista e tentou empreender fuga a pé, porém foi capturado e identificado.
Dentro do carro, os policiais rodoviários federais localizaram grande quantidade de maconha. Ao todo, foram pesados 623 kg (seiscentos e vinte e três quilos) da droga. Também foram encontradas 50 (cinquenta) munições calibre .380.
O motorista, de 29 anos, declarou ter pego a droga na cidade paraguai de Capitan Bado e levaria até Uberaba/MG, onde receberia a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) pelo transporte.
O preso, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados/MS.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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