PRF apreende 623 kg de maconha e munições após tentativa de fuga

Durante fiscalizações na Unidade Operacional, no km 216 da BR-163, a equipe policial deu ordem de parada a um Chevrolet/Cobalt com placas de Ribeirão Preto/SP. O motorista não respeitou à ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático, e no km 218 da rodovia, o condutor abandonou o veículo às margens da pista e tentou empreender fuga a pé, porém foi capturado e identificado.

623 kg de maconnha e 50 munições calibre 380

Dentro do carro, os policiais rodoviários federais localizaram grande quantidade de maconha. Ao todo, foram pesados 623 kg (seiscentos e vinte e três quilos) da droga. Também foram encontradas 50 (cinquenta) munições calibre .380.

O motorista, de 29 anos, declarou ter pego a droga na cidade paraguai de Capitan Bado e levaria até Uberaba/MG, onde receberia a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) pelo transporte.

O preso, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados/MS.