Mulheres são presas tentando entrar com droga no presídio de Dois Irmãos do Buriti

Agentes penitenciários prenderam ontem três mulheres que tentavam entrar no Presídio de Dois Irmãos do Buriti com maconha escondida em maços de cigarro. Nove carteiras seriam entregues a um preso que está recolhido no Pavilhão 02.

Por volta das 09h15, durante revista nas visitas, os agentes abordaram uma mulher de 31 anos que estava com os maços de cigarro. Durante verificação, foi constatado que os pacotes estavam adulterados, o que levou a uma vistoria minuciosa.

Ao abrirem as embalagens, os agentes flagraram as porções de maconha. A mulher confessou que entregaria a droga a um preso do Pavilhão 02, onde está seu irmão, a pedido de outras mulheres que haviam lhe abordado no exterior da unidade prisional.

Os agentes foram ao encontro das demais e uma delas acabou confessando o pedido. Diante dos fatos, as mulheres foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. Ao todo, as porções de maconha pesaram pouco mais de 160 gramas.