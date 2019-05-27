Segundo preso é encontrado morto em presídio de Dourados

Em quatro dias, mais uma pessoa foi encontrada morta na Penitenciária Estadual de Dourados. De acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o corpo de um detento, de 39 anos, foi encontrado pelos agentes penitenciários na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo o órgão, ele estava enforcado com cordas artesanais. O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil.

De acordo com o Campo Grande News, nesse mesmo raio, mas na cela 46, outro homem foi encontrado enforcado na quinta-feira (23). A Polícia Civil registrou o caso como homicídio, mas ainda não identificou os autores do crime.

Conforme a Agepen, o preso encontrado morto nesta manhã cumpria pena por tráfico de drogas e estava na penitenciária desde 12 de dezembro do ano passado. Ele dividia a cela com outros 19 internos.