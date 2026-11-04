DOF apreende carro com quase meia tonelada de maconha na MS-166

FRONTEIRA
Veículo foi localizado fora da pista na região de Cabeceira do Apa; nenhum suspeito foi encontrado
Droga foi encontrada no banco traseiro e no porta-malas do carro / Divulgação
Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam aproximadamente 465 quilos de maconha na manhã do último sábado (31), em um carro Fiat/Siena localizado fora da pista na MS-166, na região de Cabeceira do Apa, em Ponta Porã.
A equipe realizava patrulhamento na região conhecida como Passa Cinco quando avistou o veículo trafegando no sentido contrário, em alta velocidade. Os policiais retornaram para tentar fazer a abordagem, mas encontraram o carro cerca de dois quilômetros adiante, já fora da rodovia.
No banco traseiro e no porta-malas estavam 516 tabletes de maconha, que somaram, aproximadamente, 465 quilos. Foram feitas buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado.
O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Conforme o DOF, o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 960 mil.
A apreensão integra a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, realizada pelo DOF em parceria com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).
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