7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana troca de comando

Solenidade na Foi na Rua Manoel Antonio Paes de Barros, ao lado do Batalhão / Foto: Ronald Regis/ O Pantaneiro

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 5, a solenidade de troca de comando do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana, unidade operacional pertencente ao Grande Comando de Policiamento de Área 3.

A cerimônia foi presidida pelo coronel PM Marcos do Nascimento Silva, Comandante do CPA-3, e contou com a ilustre presença do coronel PM Renato dos Anjos Garnes, comandante-geral da PMMS, do coronel PM Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da SEJUSP, representando o governador do Estado de MS, Eduardo Riedel, além de dezenas de autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário que, ao lado dos amigos e familiares dos Comandantes substituído e substituto, participaram do evento marcante.



Polícia Militar em Aquidauana e região ficou sob a responsabilidade do Tenente-coronel PM Guilherme Dantas Lopes, que recebeu a honrosa atribuição de gerir o policiamento preventivo e ostensivo na área de atuação que tem, além da cidade morena, os municípios de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. Já o Tenente-coronel PM Daniel, que à frente da ‘tropa formada’ entregou o cargo ao amigo, assumirá uma função estratégica dentro da PMMS, na função de Chefe da PM-3, que faz a gestão das Operações Policiais Militares desencadeadas em todo o território sul-mato-grossense.

“É um desafio, uma região rica, com população, turismo, agricultura. Queremos dar continuidade na competência [antigo comando], implementação de ideias para fazer ter êxito no combate à criminalidade, principalmente na questão do abigeato. Vamos estar fazendo operações, treinamentos estratégicos e dar apoio a população”, disse em entrevista ao O Pantaneiro.



Deixando um legado, o tenente-coronel PM Daniel desejou votos de sucesso pautado no estímulo, confiança e certeza de que nos próximos anos haverá na região um Sistema de Segurança Pública forte, associado a manutenção de atividades sociais em parceria com os poderes constituídos e com a comunidade.