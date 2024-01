7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana troca de comando

Solenidade de troca de comando / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31, a solenidade de troca de comando do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana, unidade operacional pertencente ao Grande Comando de Policiamento de Área, no Auditório da UFMS.

O comando foi transferido do Tenente Coronel Guilherme Dantas Lopes para o Tenente Coronel Carlos Magno da Silva.

O Comandante-geral da PM, Coronel Renato dos Anjos, explicou que a unidade passou por uma grande reestruturação em nível estadual, seguindo o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, o que tornou necessárias algumas mudanças para a adequação dos oficiais.

"O Tenente Coronel Guilherme realizou um bom trabalho e agora tem a missão de comandar o nono batalhão, um dos mais importantes de Mato Grosso do Sul, em nossa capital. Ele será responsável pelo Parque dos Poderes e pela região das autoridades sul-mato-grossenses. Já o nosso querido Tenente Coronel Carlos Magno, com sua vasta experiência de fronteira, vem aqui para somar e dar continuidade ao trabalho do Coronel Guilherme no 7º Batalhão. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais e reduzir os índices de criminalidade em nosso estado de Mato Grosso do Sul", descreveu.

O Tenente Coronel Guilherme disse que sai da gestão com a sensação de "dever cumprido", diante da redução de ocorrência da criminalidade, principalmente de apreensão de drogas.

"O mês de dezembro de 2022 nós tivemos 64 furtos e estamos entregando nos dezembro aqui com 19 apenas. Então, você vê que o trabalho foi bem feito. Saio muito feliz de ter convivido aqui esses nove meses na região, ter conhecido melhor as características do 7º batalhão. Essa bagagem leva como experiência de vida, de serviço, e foi um privilégio. Além de vir aqui trabalhar, fiz amigos aqui na região. Então esses amigos vão ser para o resto da vida. Então, a gente vai deixar alguma coisinha aqui para poder voltar, quem sabe, algum dia em outra função. E é importante, porque a PM, além de você ter uma equipe ali, você tem a amizade também".

O Tenente Coronel Carlos Magno da Silva explica que projetos sociais serão levados em consideração para maior atenção, como o Proerd, em repreensão ao uso de drogas na infância.

"Os índices criminais reduziram e queremos dar continuidade e muito mais. Estou aprendo a cultura da região para trabalhar a questão da prevenção, sobre principalmente a violência doméstica, isso é conhecido como o 'crime mãe', que dai, do lar desestruturado, pode sai a criminalidade. Queremos trabalhar com projetos de crianças, das mulheres e até com o agressor".



Veja o vídeo: