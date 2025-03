Palestra para o público da região / Divulgação/PMMS

Na última quarta-feira, 6 de março, o 7º Batalhão de Polícia Militar promoveu uma palestra de conscientização sobre violência doméstica em Miranda. A ação foi conduzida pelas sargentos PM Nádia e Jaqueline, integrantes do Promuse (Programa Mulher Segura), e aconteceu na Escola CAIC, reunindo professores, pais, além da equipe de coordenação e direção da instituição de ensino.

O evento teve como objetivo proporcionar um espaço de discussão sobre a importância da segurança e proteção das mulheres, destacando os meios de prevenção e os recursos disponíveis para vítimas de violência doméstica. Durante o encontro, as participantes puderam tirar dúvidas e entender mais sobre como a comunidade pode se envolver ativamente no combate a esse tipo de violência.

A palestra faz parte de um trabalho contínuo do 7º BPM em promover a conscientização e prevenção da violência, reforçando o compromisso da Polícia Militar em assegurar um ambiente mais seguro para toda a população, com ênfase na proteção das mulheres. Este tipo de iniciativa também fortalece a parceria entre a instituição policial e a comunidade local, criando uma rede de apoio fundamental no combate à violência.

O 7º Batalhão de Polícia Militar segue atuando de forma eficaz na região, desenvolvendo ações preventivas que garantem a segurança e o bem-estar das mulheres e das famílias de Miranda, reafirmando seu papel essencial na construção de um ambiente mais seguro e saudável para todos.