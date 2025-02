7° BPM forma parcerias para combater violência contra mulher em Aquidauana

Na manhã de hoje, dia 18 de fevereiro, na cidade de Anastácio, representantes da Polícia Militar e da rede de apoio realizaram uma reunião estratégica para fortalecer a cooperação entre as instituições envolvidas no enfrentamento à violência contra a mulher.

O encontro contou com a participação do comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Carlos Magno da Silva, do comandante da Companhia PM de Anastácio, Capitão Doval Ferreira Garcia, das integrantes do Programa Mulher Segura (Promuse), 3º Sargentos Nádia Martins Gonçalves e Jaqueline Brites Canhete, da secretária municipal de Assistência Social, Marielene Ferreira Beltrão, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da coordenadora de Proteção Especial, Rosemary Salles, e da coordenadora da Coordenadoria Municipal de Política Pública para a Mulher, Débora Lubas Machado.

Durante a reunião, foram discutidas todas as narrativas da rede de apoio, visando a coordenação de ações conjuntas para garantir maior proteção às vítimas de violência. O bate-papo produtivo reforçou a importância da integração entre as instituições, permitindo a elaboração de estratégias mais eficazes no acolhimento e prevenção.

O Promuse, que tem desempenhado um papel fundamental na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, destacou a relevância do trabalho em parceria. A integração entre os diversos setores é essencial para fortalecer a rede de apoio e oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente.

Ainda na manhã de hoje, em Aquidauana, a equipe também se reuniu com a Supervisora Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Josilene Rodrigues Rosa, onde foram debatidas as demandas locais e acertadas as programações para o Mês da Mulher.

A iniciativa busca reforçar a conscientização sobre a violência de gênero e promover atividades voltadas às mulheres da comunidade.

O trabalho conjunto entre a Polícia Militar e as instituições de apoio demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher deve ser uma responsabilidade compartilhada. O fortalecimento dessas parcerias é essencial para garantir a segurança, acolhimento e proteção das vítimas, consolidando um trabalho preventivo e de amparo social mais efetivo.