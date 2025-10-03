7º BPM realiza cinco prisões em Aquidauana e Anastácio em dois dias

7ºBPM em ação / Divulgação/PM

Em menos de 48 horas, o 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou cinco prisões nas cidades de Aquidauana e Anastácio, demonstrando a intensificação das ações de combate à criminalidade na região. As ocorrências envolveram cumprimento de mandados de prisão, captura de foragido e detenção por violência contra idosa.

Prisões em Aquidauana

Na madrugada do dia 3, durante abordagem no Bairro Nova Aquidauana, policiais prenderam um homem de 29 anos, identificado como foragido do sistema prisional. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Ainda em Aquidauana, na tarde do dia 2, a Força Tática foi acionada para atender denúncia de agressão contra uma idosa de 72 anos, no Bairro Guanandy. A vítima apresentava escoriações no rosto. Um homem de 37 anos e uma mulher de 39 anos também foram conduzidos para esclarecimentos.

Na mesma data, pela manhã, policiais do 7º BPM, em apoio a um Oficial de Justiça, cumpriram mandado de prisão contra um homem de 39 anos no Bairro Serraria. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Prisões em Anastácio

Em Anastácio, também no dia 2, duas prisões foram registradas. Na Vila Flor, policiais abordaram um homem de 39 anos com mandado de prisão em aberto . Já à noite, no Bairro Centro, um homem de 42 anos foi preso após checagem confirmar ordem judicial de prisão contra ele.

Segurança reforçada

Com as cinco ocorrências, o 7º BPM reforça o trabalho ostensivo de prevenção e repressão a crimes na região, garantindo maior segurança à população de Aquidauana e Anastácio.

