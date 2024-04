Abre inscrições para o 11º Acampamento para Agentes de Segurança Pública

Evento em maio / Divulgação

A Polícia Civil comunica que estão disponíveis as inscrições para o 11º Acampamento para Agentes de Segurança Pública, a ser realizado em Campo Grande, nos dias 16, 17, 18 e 19 de maio de 2024.

Este evento, exclusivo para Agentes de Segurança Pública, é reconhecido como o único de seu tipo no país. Iniciado em 2004, na cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo, sob a liderança do Padre Wilson Donizete Lobo, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, o acampamento surgiu em resposta ao apelo dos Agentes Penitenciários locais por apoio espiritual para lidar com as dificuldades enfrentadas no exercício de suas funções.

Em Mato Grosso do Sul, o evento foi introduzido por um grupo de Policiais Militares que participaram do primeiro encontro em Presidente Venceslau, estendendo-o posteriormente para Campo Grande. Este ano marca a 11ª edição do evento.

Embora sediado em Campo Grande, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Avenida Manoel Ferreira, nº 171 – Bairro Santo Antônio, o Acampamento ASP está aberto para participantes de todo o Estado de Mato Grosso do Sul, oferecendo testemunhos de transformação e convidando tanto os profissionais quanto suas famílias a participarem.

Os interessados podem se inscrever no oratório Paulo VI, situado na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Avenida Manoel Ferreira, nº 171, bairro Santo Antônio, Campo Grande.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones: (67) 99630-5672, ou pelo e-mail: secretaria.pnsa-cg@missaosalesiana.org.br.