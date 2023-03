"Abusou da minha filha": Homem é encontrado morto com bilhete no MT

Bilhete estava próximo ao corpo / (Foto: Reprodução/G1)

O corpo do motorista de aplicativo Antônio Carlos de Oliveira Araújo foi encontrado dentro do carro, um Ford Ka, na manhã desta quinta-feira (23), em uma estrada vicinal de Sorriso, município do Mato Grosso. Ele foi alvejado no banco de trás do veículo, que usava para trabalhar como motorista de aplicativo.

Um bilhete escrito a próprio punho chamou, encontrado no banco do carro, chamou atenção da polícia, a suposta motivação do crime. “Motivo da morte: Ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele agora vai abusar de menina de menor no inferno”, diz o escrito.

Pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar após notar o veículo, que estava caído em uma valeta da estrada, no bairro Morada do Bosque, e uma pessoa dentro, conforme o boletim de ocorrência.

De acordo com o G1, a motivação e o suspeito serão investigados. O corpo foi encaminhado para o IML para perícia.