Acadêmico de Medicina é preso com 584 quilos de maconha em Ponta Porã

Carro estava com meia tonelada de droga / DOF, Divulgação

Um homem de 44 anos, acadêmico de Medicina, foi preso transportando meia tonelada de maconha em um veículo. O flagrante aconteceu na MS-164, em Ponta Porã.

Segundo informações do Campo Grande News, no último sábado (4), durante bloqueio na rodovia, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) deram ordem de parada a um comboio formado por três veículos, que trafegavam em alta velocidade na via. Os condutores desobedeceram a abordagem e tentaram fugir.

Os policiais foram atrás do comboio e o primeiro veículo alcançado foi um Renault Scenic, conduzido por um jovem de 18 anos. Ele atuava como batedor, cuidando o movimento de equipes policiais na rodovia.

Durante perseguição, o acadêmico perdeu o controle do veículo Fiat Siena e saiu da pista, sendo que na sequência, foi detido. Dentro do carro, os policiais encontraram 584 quilos de maconha, enrolados em sacos plásticos, no porta-malas do automóvel.

Questionado, disse que pegou o veículo em Ponta Porã e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 7 mil pelo serviço de transporte.

O terceiro envolvido na ocorrência, o condutor de um veículo Volkswagen Gol, abandonou o carro e fugiu a pé pela mata. Os policiais fizeram diligências na região, mas o suspeito não foi localizado.

A droga foi apreendida e estava avaliada em R$ 1,2 milhão. Os veículos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.