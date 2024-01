Ação conjunta Polícias Civil e Militar prendem autor de furto, em Camapuã

Na data de ontem, 03/01, por volta das 11h, a Polícia Militar apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Camapuã um indivíduo de 30 anos de idade, que estava evadido do sistema prisional. Durante a formalização do recolhimento, duas pessoas ali compareceram para o registro de ocorrência de furto, sendo uma delas tia do preso e outra um pedreiro que trabalhava ao lado da casa da tia do autor.

Ambos informaram que, poucas horas antes, o custodiado havia subtraído um botijão de gás, produtos de higiene e gêneros alimentícios da casa da tia, bem como um carrinho de mão do pedreiro. Em entrevista com o capturado, este confessou a subtração e com o apoio da Polícia Militar, os bens foram recuperados.

O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de furto e os itens furtados foram restituídos aos legítimos proprietários.