Ação da Força Tática desarticula ponto de tráfico de drogas em Piraputanga

Durante a investigação, os policiais se deslocaram até o loteamento Vila da Serra, também da mesma empresa, no distrito de Camisão, onde abordaram um trabalhador que apresentou nervosismo excessivo durante a entrevista. Em razão da atitude suspeita, foi realizada busca pessoal, sendo encontrado com ele um cigarro contendo substância análoga à maconha. Ao ser questionado, o homem admitiu ser usuário e revelou possuir mais porções da substância em sua mochila e em sua residência.

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana, realizada nesta semana, resultou na prisão de três pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no distrito de Piraputanga. A ação teve início durante diligências para apurar o furto de uma motocicleta e uma chopeira, ocorrido em uma empresa.

Com autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas no local indicado, onde encontraram porções de maconha totalizando aproximadamente 183 gramas, além de sementes e uma balança de precisão — indicativos de possível comercialização. O indivíduo foi detido e informou que costumava adquirir entorpecentes com um conhecido traficante do distrito de Piraputanga.

A equipe policial então se deslocou até a residência do suposto fornecedor, situada na Rua Luiz Miranda Horta. O suspeito, que já possuía antecedentes por tráfico, tentou fugir ao avistar os policiais e resistiu ativamente à abordagem, chegando a destruir seu próprio celular e entrar em confronto físico com os agentes. Foi necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo. Durante a ação, o suspeito sofreu escoriações leves, e um dos policiais teve uma lesão no dedo.

No interior da residência, onde estavam também sua companheira, familiares e três crianças — incluindo um bebê de quatro meses — foram encontrados diversos materiais ligados ao tráfico, como: porções de maconha e pasta base de cocaína; duas balanças de precisão; rolos de plástico filme; cinco celulares sem comprovação de origem e R$ 264 em dinheiro.

A droga mais valiosa, a pasta base, estava escondida dentro de uma caixa de óculos no guarda-roupa do quarto onde dormia o bebê. Familiares presentes confirmaram que o casal vinha comercializando entorpecentes há anos no local, com pagamentos sendo feitos via PIX ou em dinheiro, geralmente em valores de R$ 50.

O suspeito confirmou todas as declarações, relatando que adquiria as substâncias em Campo Grande, na região da antiga rodoviária, e as transportava até Piraputanga utilizando transporte por van. Afirmou ainda que o principal produto comercializado era a pasta base de cocaína, vendida em porções denominadas “caixa” e “meia caixa”.

Durante a condução à viatura, o suspeito proferiu ameaça a um policial militar que atuava no distrito, o que também foi registrado no boletim de ocorrência. Diante das escoriações aparentes, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde passou por avaliação médica. O laudo apontou lesões compatíveis com queda da própria altura, possivelmente durante a resistência à prisão.

Ao todo, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana três suspeitos, além de uma testemunha, para os procedimentos legais. Os entorpecentes, aparelhos celulares, dinheiro e demais objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial.

A ação reforça o trabalho conjunto entre a Força Tática e os efetivos destacados nos distritos rurais, que vêm atuando de forma incisiva no combate ao tráfico de drogas na região de Aquidauana.

