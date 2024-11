Ação da PM e PRF resulta na apreensão de 780 kg de droga

PM MS / Divulgação

Na tarde de domingo, 10, durante ação conjunta em combate ao crime organizado, a guarnição de serviço do 3º GPM do Alto Caracol juntamente com uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendem veículo com carga de droga.

As equipes realizavam barreira policial na BR-267, no Km 510, quando um veículo de cor cinza, não obedeceu a ordem de parada dada pelas equipes policiais, iniciando uma fuga pela rodovia.

Diante dos fatos, as viaturas realizaram o acompanhamento tático, quando em um determinado momento, o condutor e o passageiro do veículo cinza, pararam a beira da rodovia e iniciaram uma fuga a pé, em direção a uma área de mata.

Durante averiguação, foram encontrados no interior do automóvel, vários tabletes de maconha, que pesados totalizaram 783,55 KG. Os policiais militares realizaram diligências, mas não encontraram os dois autores.

Diante dos fatos, o veículo abandonado e a droga apreendida, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para conhecimento e providências cabíveis.