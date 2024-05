Ação policial termina com 2 toneladas de maconha apreendidas em Jardim

Divulgação

Na noite do dia 6 de maio (segunda-feira), por volta das 19h30, a Radiopatrulha de Jardim, juntamente equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prendem autor de tráfico de drogas, recupera veículo e apreende carga de 2 toneladas de maconha.

Durante policiamento ostensivo e preventivo pelas ruas, a guarnição de serviço avistou uma camionete Hilux, de cor branca, trafegando em alta velocidade na região central da cidade, tentando fugir de uma abordagem de uma equipe da PRF.

A guarnição decidiu realizar o acompanhamento do veículo e com o apoio da guarnição da Força Tática, do BOPE e da própria PRF, lograram êxito em abordá-lo próximo a um posto de gasolina na área central de Jardim-MS.

Durante averiguação, as equipes policiais encontraram no interior do veículo, diversas embalagens de substancia análoga a Maconha, que após pesagem totalizaram 2.189 Kg (dois mil, cento e oitenta e nove quilogramas), divididos em 1.598 (um mil, quinhentos e noventa e oito) tabletes. No decorrer da averiguação, foi constatado que o veículo possuía placas frias e que tinha um registro de furto ocorrido na cidade de Londrina-PR.

O autor disse ter pego o veículo em Jardim, próximo a uma instituição de ensino e que receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a droga até a cidade de Miranda-MS.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão. Já o veículo e os entorpecentes foram apreendidos e apresentados na Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.